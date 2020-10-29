Утверждена стратегия развития транспортной инфраструктуры Московского региона
19:41 29.10.2020
Транспортную инфраструктуру Московского региона теперь будут развивать в рамках одной стратегии. Соглашение об этом было подписано мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. По словам Собянина, транспортное сотрудничество с Подмосковьем стратегическое и ясно, что без единой стратегии развития не смогут развиваться ни Московская области, ни Москва.
«Каждый день на дороги, которые соединяют Москву и Московскую область выезжают миллионы людей, которые пользуются и общественным наземным транспортом, и, собственно, личным транспортом», - заявил градоначальник, по данным которого, ежедневно пригородный транспорт и Московские центральные диаметры (МЦД) используют примерно 2 млн человек. «Огромное направление, которое есть - развитие МЦД, пригородного сообщения, по сути дела, наземного метро, - сказал мэр. - Одно из направлений, это, конечно, наземный общественный транспорт, мы вместе регулируем потоки, предъявляем единые требования».
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