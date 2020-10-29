0
0
88
НОВОСТИ

Продажи автомобилей в РФ за 9 месяцев упали на 13,6%, производство - на 25% - Минпромторг

22:00 29.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продажи новых автомобилей в России за 9 месяцев 2020 г. упали на 13,6%, до 1,15 млн штук, а производство сократилось на 25%. Такие данные привел директор департамента автомобильной промышленности Денис Пак в ходе совещания по автопрому с главой министерства Денисом Мантуровым.

"Российский рынок по результатам 9 месяцев 2020 года составил 1 млн 150 тыс. автомобилей, что на 13,6% меньше показателя прошлого года. Производственный сектор также демонстрирует отрицательную динамику. Сейчас это -25% за 9 месяцев, что в большей степени связано с приостановкой производства из-за мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции", - отметил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 29.10.2020
Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении двух штурмовиков Су-25 ВС Армении
0
123
10:32 29.10.2020
В Литве начинаются учения сил быстрого реагирования НАТО Brilliant Jump 2020
0
139
16:00 27.10.2020
США поставят Тайваню 400 ракет
0
393
20:40 26.10.2020
США уничтожат ракеты большой дальности в Венесуэле, если их поставит туда Иран - ТВ
0
449
16:32 26.10.2020
Турецкие F-16 будут использованы в случае внешней агрессии против Азербайджана - Алиев
0
451
14:02 24.10.2020
Турция продолжит подготовку комплексов С-400 к развертыванию
0
593
23:45 22.10.2020
Ситуация с американскими ракетами в Европе "имеет тенденцию к осложнению. Это надо остановить" - Рябков
0
523
22:00 22.10.2020
Россия не станет в одностороннем порядке замораживать ядерное оружие - Рябков
0
457
21:35 22.10.2020
Все ударные корабли флота США получат гиперзвуковые ракеты - Пентагон
0
415
20:16 22.10.2020
Путин допускает теоретическую возможность военного союза России и Китая
0
406

Возврат к списку