Продажи автомобилей в РФ за 9 месяцев упали на 13,6%, производство - на 25% - Минпромторг
22:00 29.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Продажи новых автомобилей в России за 9 месяцев 2020 г. упали на 13,6%, до 1,15 млн штук, а производство сократилось на 25%. Такие данные привел директор департамента автомобильной промышленности Денис Пак в ходе совещания по автопрому с главой министерства Денисом Мантуровым.
"Российский рынок по результатам 9 месяцев 2020 года составил 1 млн 150 тыс. автомобилей, что на 13,6% меньше показателя прошлого года. Производственный сектор также демонстрирует отрицательную динамику. Сейчас это -25% за 9 месяцев, что в большей степени связано с приостановкой производства из-за мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции", - отметил он.
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