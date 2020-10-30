Навальный заявил, что сразу же после восстановления здоровья вернется в Россию
12:32 30.10.2020 Источник: Интерфакс
Оппозиционер Алексей Навальный планирует вернуться в Россию после полного восстановления, сейчас он чувствует себя лучше.
"Что касается возвращения и здоровья. Мне конечно уже гораздо легче, какие-то вещи починились уже, какие-то вещи еще не починились, но я уверен, что я их починю. Я много работаю и делаю все, чтобы вернуться как можно быстрее (...) Моя задача как можно быстрее восстановиться и вернуться в Россию сразу же", - сказал Навальный в эфире YouTube-канала "Навальный.Live".
По его словам, врачи не дают прогнозов о том, сколько времени ему понадобится для восстановления.
Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы.
С 22 августа по решению семьи Навальный проходил лечение в клинике Charite в Берлине. В настоящее время он находится в процессе реабилитации в Германии.
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