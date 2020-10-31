Канцлер Австрии заявил о борьбе с "политическим исламом" после нападения на церковь в Вене
17:00 31.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Христиане в Австрии должны иметь возможность безопасно исповедовать свою веру, власти продолжат решительную борьбу с политическим исламом. Об этом заявил канцлер Себастьян Курц в пятницу, реагируя на нападение на католическую церковь в Вене.
"Все христиане должны иметь возможность свободно и безопасно исповедовать свою веру в Австрии! Мы решительно продолжим борьбу против политического ислама и не проявим здесь ложной терпимости. Спасибо всем полицейским за их работу", - говорится в сообщении Курца в "Твиттере", которым он прокомментировал новость о нападении на церковь в Вене.
Ранее австрийское издание "Курир" сообщило, что порядка 50 молодых людей турецкого происхождения напали на католическую церковь Святого Антония Падуанского в Вене. Молодые люди при атаке выкрикивали "Аллах акбар", били ногами церковную утварь.
Информацию о происшествии подтвердили Австрийскому агентству печати в полиции Вены. По данным издания "Кронен цайтунг", церковь закрыта по соображениям безопасности.
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