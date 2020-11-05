Собянин: В бюджете Москвы на 2021 год доля социальных расходов превысит 56%

13:04

В московском бюджете на социальные расходы в 2021 году заложены 1,8 трлн руб. Как говорилось на заседании президиума правительства столицы, на котором председательствовал мэр Сергей Собянин, проект бюджета на 2021-2023 годов обеспечит безусловное выполнение всех социальных обязательств города перед москвичами, а также покроет дополнительные расходы, связанные с преодолением последствий пандемии коронавируса. При этом объем и доля соцрасходов в бюджете на 2021 год ощутимо увеличатся. На социальные нужды будет направлено более 56% расходов городского бюджета или около 1,8 трлн руб., что примерно на 90 млрд руб. больше по сравнению с бюджетом на 2020 год.

С учетом оплаты медицинской помощи из Фонда медицинского страхования, на социальные расходы в 2021 году направят примерно 2,1 трлн руб.