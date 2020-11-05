0
0
736
НОВОСТИ

Собянин: В бюджете Москвы на 2021 год доля социальных расходов превысит 56%

13:04 03.11.2020

В московском бюджете на социальные расходы в 2021 году заложены 1,8 трлн руб. Как говорилось на заседании президиума правительства столицы, на котором председательствовал мэр Сергей Собянин, проект бюджета на 2021-2023 годов обеспечит безусловное выполнение всех социальных обязательств города перед москвичами, а также покроет дополнительные расходы, связанные с преодолением последствий пандемии коронавируса. При этом объем и доля соцрасходов в бюджете на 2021 год ощутимо увеличатся. На социальные нужды будет направлено более 56% расходов городского бюджета или около 1,8 трлн руб., что примерно на 90 млрд руб. больше по сравнению с бюджетом на 2020 год.

С учетом оплаты медицинской помощи из Фонда медицинского страхования, на социальные расходы в 2021 году направят примерно 2,1 трлн руб.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:03 05.11.2020
Президент Трамп призвал остановить подсчет голосов
0
9
17:40 05.11.2020
Рецепт с указанным не на латыни названием лекарства недействителен - Минздрав РФ
0
83
17:12 05.11.2020
Геннадий Зюганов поддержал Кадырова в вопросе о защите чувств верующих
0
116
17:00 05.11.2020
Против Трампа задействовали демонов - пастор
0
151
16:32 05.11.2020
Лукашенко распорядился не принимать назад врачей, уехавших на заработки в Польшу
0
188
16:20 05.11.2020
В подмосковной поликлинике появился уникальный аппарат, позволяющий делать "паспорт кожи"
0
184
16:12 05.11.2020
В Швеции иммигрантов обяжут учить шведский язык
0
192
16:00 05.11.2020
За выборами президента в США следит каждый второй россиянин - опрос
0
192
15:32 05.11.2020
Еврокомиссия улучшила прогнозы по спаду экономики РФ в 2020 году и восстановлению в 2021
0
192
15:12 05.11.2020
Только четверть россиян знают про пониженную процентную ставку по образовательным кредитам
0
240

Возврат к списку