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Предвыборный штаб Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Джорджии

07:18 05.11.2020 Источник: Интерфакс

Кампания президента США Дональда Трампа подала иск, требуя приостановить подсчет голосов в Джорджии, сообщает Associated Press.

Ранее штаб Трампа подал иски с требованием приостановить подсчет голосов в Пенсильвании и Мичигане, заложив основу для оспаривания результатов в штатах, которые могли бы определить, получит ли он еще четыре года в Белом доме.

Иски требуют лучшего доступа наблюдателей кампании к местам обработки и подсчета бюллетеней.

Между тем, директор избирательного округа Фултон (штата Джорджия) Ричард Бэррон заявил СМИ, что все голоса в округе будут подсчитаны к концу ночи.

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