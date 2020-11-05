Токио против проведения в стране встречи участников Договора о запрещении ядерного оружия

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии негативно относится к идее проведения в Хиросиме или Нагасаки конференции представителей государств, подписавших и ратифицировавших Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Об этом заявил в четверг премьер-министр страны Ёсихидэ Суга в ходе дебатов в бюджетной комиссии верхней палаты парламента.

"Япония, - сказал он, - не подписала этот договор. Поэтому проведение такой встречи на нашей территории считаю неуместным". Идею о проведении в Хиросиме или Нагасаки конференции стран - членов Договора о запрещении ядерного оружия поддерживают некоторые японские оппозиционные партии.

Правительство Японии в конце октября официально заявило, что не намерено присоединяться к ДЗЯО.