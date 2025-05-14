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За ночь уничтожены 12 БПЛА над Черным морем и Белгородской областью

09:00 14.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за ночь уничтожили 12 украинских БПЛА над акваторией Черного моря и Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 9 — над акваторией Черного моря и 3 — над территорией Белгородской области», — сказали в Минобороны.

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