За ночь уничтожены 12 БПЛА над Черным морем и Белгородской областью

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за ночь уничтожили 12 украинских БПЛА над акваторией Черного моря и Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 9 — над акваторией Черного моря и 3 — над территорией Белгородской области», — сказали в Минобороны.