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На выборах в Российскую академию наук в этом году очень большой конкурс — президент РАН

10:20 14.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Очень большой конкурс наблюдается на выборах в Российскую академию наук в этом году, заявил в интервью ТАСС президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

«В мае очередные выборы, которых не было уже почти три года, и там очень большой конкурс. Могу сказать, у нас на 170 мест членов-корреспондентов РАН почти 1,5 тысячи кандидатов, из которых мы будем выбирать. Конечно, среди кандидатов очень достойные ученые, есть и молодые, подающие надежды, есть и известные исследователи, Герои труда, отмеченные различными международными и государственными премиями. Поэтому есть из кого выбирать, и я здесь с уверенностью могу сказать, что потенциал у академии наук большой», — сказал он.

Выборы в академики и члены-корреспонденты РАН пройдут с 26 по 30 мая 2025 года в ходе общего собрания членов РАН. Планируется избрать 88 академиков и 170 членов-корреспондентов. Часть вакансий членов-корреспондентов предназначена для ученых до 50 лет включительно.

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