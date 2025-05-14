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Французская разведка предостерегла чиновников от контактов с «русскими шпионами»

09:32 14.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главное управление внутренней безопасности (DGSI, внутренняя разведка) Франции рассылает всем новым сотрудникам правительства и парламента предупреждения с призывом проявлять осторожность и избегать общения с «русскими шпионами». Об этом сообщает журнал L'Express.

По его информации, всех парламентариев, их ассистентов и работников министерств предупреждают, что «любой собеседник, даже в баре, потенциально может шпионить» за ними или «оказывать влияние». Также внутренняя разведка предостерегает от необдуманных романтических связей.

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