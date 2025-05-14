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НОВОСТИ

Саммит НАТО в Гааге сосредоточится на укреплении альянса, а не на Украине — Bloomberg

10:05 14.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники саммита НАТО, который пройдет 24 и 25 июня в Гааге, сосредоточатся на теме роста военных расходов и наращивании военного производства, а не членстве Украины в альянсе. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, саммит будет короче, чем предыдущие встречи, а его итогом станет короткая декларация.

Согласно информации агентства, страны — члены НАТО работают над увеличением оборонных расходов до 5% ВВП к 2032 году, чтобы удовлетворить требования американского президента Дональда Трампа. Эти планы будут обсуждаться на встрече глав МИД военного блока в Турции в среду и в четверг. Пока ни один из 32 членов альянса, включая США, не достиг этого порога, подчеркивает агентство.

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