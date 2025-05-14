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Кандидат в президенты Польши заподозрил премьера в планах направить войска на Украину

09:20 14.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в президенты Польши от евроскептической партии «Конфедерация» Славомир Ментцен подозревает премьер-министра страны Дональда Туска в намерении отправить на Украину польский военный контингент. Соответствующее заявление политик сделал в интервью телеканалу Polsat.

«Это очень опасно. Мы давно подозреваем правительство Дональда Туска в том, что оно ведет переговоры об отправке польских солдат на Украину», — сказал Ментцен. «Пару дней назад премьер Туск поехал в Киев в рамках так называемой коалиции желающих. Желающих чего?» — спросил кандидат в президенты.

Упомянув заявление главы Минобороны Польши Владислава Косиняк-Камыша о том, что у Польши «нет и не будет никаких планов по отправке польских войск на Украину», Ментцен сказал: «Я бы очень хотел, чтобы так и было. Но решение об этом принимает президент по представлению премьера, а я прежде всего не верю Дональду Туску».

Во вторник спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог сообщил о планах по отправке контингентов из четырех европейских стран, в том числе Польши, к западу от Днепра в качестве «сил сдерживания».

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