Кандидат в президенты Польши заподозрил премьера в планах направить войска на Украину
09:20 14.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кандидат в президенты Польши от евроскептической партии «Конфедерация» Славомир Ментцен подозревает премьер-министра страны Дональда Туска в намерении отправить на Украину польский военный контингент. Соответствующее заявление политик сделал в интервью телеканалу Polsat.
«Это очень опасно. Мы давно подозреваем правительство Дональда Туска в том, что оно ведет переговоры об отправке польских солдат на Украину», — сказал Ментцен. «Пару дней назад премьер Туск поехал в Киев в рамках так называемой коалиции желающих. Желающих чего?» — спросил кандидат в президенты.
Упомянув заявление главы Минобороны Польши Владислава Косиняк-Камыша о том, что у Польши «нет и не будет никаких планов по отправке польских войск на Украину», Ментцен сказал: «Я бы очень хотел, чтобы так и было. Но решение об этом принимает президент по представлению премьера, а я прежде всего не верю Дональду Туску».
Во вторник спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог сообщил о планах по отправке контингентов из четырех европейских стран, в том числе Польши, к западу от Днепра в качестве «сил сдерживания».
НОВОСТИ
- 10:32 14.05.2025
- Монголия будет активно участвовать в реализации проектов с Россией и Китаем — премьер
- 10:20 14.05.2025
- На выборах в Российскую академию наук в этом году очень большой конкурс — президент РАН
- 10:05 14.05.2025
- Саммит НАТО в Гааге сосредоточится на укреплении альянса, а не на Украине — Bloomberg
- 10:00 14.05.2025
- ЕС готовится существенно повысить пошлины на сельхозпродукцию с Украины — FT
- 09:32 14.05.2025
- Французская разведка предостерегла чиновников от контактов с «русскими шпионами»
- 09:05 14.05.2025
- Иран предложил создать консорциум для обогащения урана в мирных целях — NYT
- 09:00 14.05.2025
- За ночь уничтожены 12 БПЛА над Черным морем и Белгородской областью
- 20:15 13.05.2025
- Песков: Наша делегация будет в Стамбуле и будет ждать украинскую сторону
- 19:50 13.05.2025
- Трамп: Я прикажу прекратить применение санкций против Сирии
- 18:45 13.05.2025
- Путин: Мы до сих пор поставляем ядерное топливо США. И ничего. С удовольствием
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать