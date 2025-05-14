Монголия будет активно участвовать в реализации проектов с Россией и Китаем — премьер
10:32 14.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Монголии будут активно принимать участие во взаимовыгодных трехсторонних проектах с КНР и РФ по строительству железных дорог и газопроводов. Об этом сообщил глава монгольского правительства Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ на торжественном открытии строительства железной дороги между пограничным переходом Гашуун сухайт и китайским контрольно-пропускным пунктом Ганцмод.
«Межправительственное соглашение о соединении погранпереходов Гашуун сухайт и Ганцмод железной дорогой было подписано 14 февраля 2025 года. Сегодня, 14 мая, спустя три месяца стартует строительство этой дороги — первого из 14 мегапроектов правительства Монголии. Она будет активно участвовать во взаимовыгодных соглашениях с КНР и РФ по реализации трехсторонних проектов строительства железных дорог и газопроводов», — сказал монгольский премьер-министр.
Он добавил, что страна будет последовательно реализовывать свою долгосрочную политику развития «Видение 2050», которая опирается на планы экономического развития двух географических соседей Монголии — России и Китая.
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