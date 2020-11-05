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Геннадий Зюганов поддержал Кадырова в вопросе о защите чувств верующих

17:12 05.11.2020 Источник: Эхо Москвы

Лидер КПРФ Зюганов поддержал главу Чечни Рамзана Кадырова в защите чувств верующих мусульман. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Я поражаюсь современной Франции. Мне казалось, они прошли большие испытания. Вы обязаны уважать традиции людей, с которыми живете рядом, верования и чувства. Свобода – это абсолютно не вседозволенность Я считаю, что Франция и те, кто там всякие карикатуры рисует, и оскорбляют рядом живущих соседей, поступают совершенно неверно. Я считаю, что Кадыров правильно защищает, он выступал как верующий человек и говорил о своих чувствах», — сказал он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о президенте Франции Эммануэле Макроне, раскритиковавшего радикальные формы исламизма и поддержавшего публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. Р.Кадыров призвал французского президента «прекратить провокации и нападки на веру, пока еще не поздно», и заявил, что считает его главным «вдохновителем терроризма» во Франции.

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