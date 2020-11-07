СМИ объявили победителя президентской гонки в США

20:16 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за Белый дом. С таким прогнозом выступили в субботу телеканалы CNN, NBC, "Фокс ньюс", агентство Ассошиэйтед Пресс (АП).

Согласно их оценкам, Байден одержал победу в штате Пенсильвания (20 голосов выборщиков). Таким образом, согласно подсчетам CNN и NBC, у него теперь 273 голоса выборщиков, у действующего президента США Дональда Трампа - 213.

По данным "Фокс ньюс", Байден также одержал победу в штате Невада (6 голосов выборщиков). CNN назвала его "избранным президентом США". Согласно оценке АП, демократ "победил Дональда Трампа".

Действующий президент США Дональд Трамп в субботу после того, как ведущие американские СМИ представили прогнозы, согласно которым на выборах главы государства победил демократ Джозеф Байден, не стал признавать свое поражение.

"Мы все знаем, почему Джо Байден спешит ложно выдать себя победителем, почему его союзники-СМИ так пытаются помочь ему: они не хотят, чтобы правда раскрылась. Просто факт заключается в том, что выборы далеки от завершения. Джо Байден не был [официально] утвержден победителем в каком-либо из штатов", - говорится в заявлении республиканца, распространенном его штабом.