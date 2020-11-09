Когда Европа откроется для туристов: прогнозы аналитиков не утешают

08:52 Источник: MIGnews

Сфера туризма сильно пострадала из-за пандемии коронавируса COVID-19, а прогнозы от аналитиков не утешают, поскольку полноценное восстановление авиаперелетов в Европу и возвращение к привычному воздушному трафику возможно не раньше 2024 года.

Об этом пишет Womfire со ссылкой на Европейскую организацию по безопасности воздушной навигации, опубликованном на официальном сайте Eurocontrol.

По мнению экспертов, возвращение к нормальной туристической жизни произойдет лишь в том случае, если / когда будет создана эффективная вакцина. Согласно наиболее оптимистичному сценарию, трафик восстановится к 2024 году, если антидот будет широкодоступным для путешественников к лету 2021 года.

По второму, наиболее вероятному сценарию, восстановление авиаперелетов до уровня 2019 года произойдет к 2026 году. Такой вариант возможен, если вакцина станет широкодоступной к лету 2022 года. Таким образом, авиаперевозки восстановятся на 92% в 2024 году.