На саммите НАТО в Гааге будет решаться вопрос присутствия войск США в Европе — МО Эстонии

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники саммита стран НАТО в Гааге в июне определят дальнейший формат военного присутствия США на территории Европы, который может в той или иной степени измениться. Об этом в интервью национальному гостелерадио Эстонии ERR заявил министр обороны страны Ханно Певкур.

«Саммит в Гааге сыграет важную роль в определении того, как будет выглядеть военная стратегия США в Европе, какими будут следующие шаги, может ли военное присутствие США в Европе быть пересмотрено и в какой степени», — сказал Певкур.

Он отметил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в рамках саммита будет настаивать на том, чтобы страны НАТО увеличили свои военные расходы до 5% от собственного ВВП. Со своей стороны Эстония поддерживает этот подход американской администрации и считает его справедливым, в 2026 году оборонные траты страны должны достичь 5,4% от ВВП.