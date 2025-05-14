На саммите НАТО в Гааге будет решаться вопрос присутствия войск США в Европе — МО Эстонии
11:20 14.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Участники саммита стран НАТО в Гааге в июне определят дальнейший формат военного присутствия США на территории Европы, который может в той или иной степени измениться. Об этом в интервью национальному гостелерадио Эстонии ERR заявил министр обороны страны Ханно Певкур.
«Саммит в Гааге сыграет важную роль в определении того, как будет выглядеть военная стратегия США в Европе, какими будут следующие шаги, может ли военное присутствие США в Европе быть пересмотрено и в какой степени», — сказал Певкур.
Он отметил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в рамках саммита будет настаивать на том, чтобы страны НАТО увеличили свои военные расходы до 5% от собственного ВВП. Со своей стороны Эстония поддерживает этот подход американской администрации и считает его справедливым, в 2026 году оборонные траты страны должны достичь 5,4% от ВВП.
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