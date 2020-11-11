Более двух третей субъектов РФ занижают прожиточный минимум - замглавы Минтруда
17:12 11.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прожиточный минимум занижен более чем в 60 регионах, сообщил замглавы Минтруда РФ Андрей Пудов в ходе рассмотрения в Госдуме законопроекта об изменении методики расчета МРОТ и прожиточного минимума.
"Две трети субъектов занижают прожиточный минимум в своих регионах. Мы это в более чем 60 субъектах увидели", - сказал Пудов.
Первый замглавы думских единороссов Андрей Исаев со своей стороны заявил, что принятие документа поспособствует "наведению порядка" с региональными прожиточными минимумами. "В 61 субъекте они занижены. Они будут повышены. Это значит, общее количество людей будет получать доплаты к пенсии, претендовать на социальную помощь и получать пособия", - отметил парламентарий.
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума с 1 января 2021 года.
Со следующего года МРОТ и прожиточный минимум предлагается рассчитывать исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина - меньше). Размер МРОТ будет составлять 42% от медианной заработной платы - 12 792 рублей (сейчас - 12 130 рублей, рост на 5,5%), а прожиточного минимума в целом по РФ - 11 653 рублей (рост на 3,7%). По оценкам Минтруда РФ, повышение МРОТ затронет 3,9 млн человек.
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