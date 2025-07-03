Сириец напал с топором на пассажиров поезда в ФРГ
17:40 03.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Неизвестный напал с топором на пассажиров скоростного поезда ICE в Баварии, пострадали как минимум четыре человека, злоумышленник задержан. Такие уточненные данные привела на своем сайте земельная полиция. Ранее сообщалось об одном пострадавшем.
Инцидент произошел в четверг около 13:55 по местному времени (14:55 мск) в поезде, следовавшем в Вену, на отрезке между городами Штраубинг и Платтлинг. Из-за инцидента поезд был экстренно остановлен в населенном пункте Штраскирхен.
«Полицейские задержали преступника», — отметили в правоохранительных органах Баварии. Сейчас отрезок железной дороги закрыт для движения поездов. На месте находятся полиция и спасательные службы, а также сотрудники концерна Deutsche Bahn.
По информации газеты Bild, нападавший является гражданином Сирии. Он имел при себе топор и молоток. Одному из пассажиров удалось отобрать их у злоумышленника.
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