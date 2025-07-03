Уровень бедности на Украине в июне по сравнению с маем вырос до 25,2% — исследование

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 25% украинцев в июне экономили на еде, что свидетельствует о росте уровня бедности в стране. Это следует из исследования украинского Центра экономических стратегий.

«Прокси-показатель уровня бедности — доля опрошенных людей, вынужденная экономить на еде, в июне 2025 года выросла до 25,2%», — говорится на сайте центра. В мае этот показатель составил 19,2%. Согласно исследованию, в последние несколько лет уровень бедности на Украине остается стабильно высоким.

На Украине наблюдается рост числа людей, находящихся у черты крайней бедности. По данным Института демографии и социальных исследований Украины, число жителей, доходы которых оцениваются как уровень крайней бедности, выросло с 1,3% в 2021 году до 9% в 2023-м. Общий же уровень бедности в стране вырос с 20,6% в 2021 году до 35,5% в 2023-м. Официальный прожиточный минимум в 2024 году составил 2 920 гривен (около $70).