0
0
0
НОВОСТИ

Уровень бедности на Украине в июне по сравнению с маем вырос до 25,2% — исследование

17:12 03.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 25% украинцев в июне экономили на еде, что свидетельствует о росте уровня бедности в стране. Это следует из исследования украинского Центра экономических стратегий.

«Прокси-показатель уровня бедности — доля опрошенных людей, вынужденная экономить на еде, в июне 2025 года выросла до 25,2%», — говорится на сайте центра. В мае этот показатель составил 19,2%. Согласно исследованию, в последние несколько лет уровень бедности на Украине остается стабильно высоким.

На Украине наблюдается рост числа людей, находящихся у черты крайней бедности. По данным Института демографии и социальных исследований Украины, число жителей, доходы которых оцениваются как уровень крайней бедности, выросло с 1,3% в 2021 году до 9% в 2023-м. Общий же уровень бедности в стране вырос с 20,6% в 2021 году до 35,5% в 2023-м. Официальный прожиточный минимум в 2024 году составил 2 920 гривен (около $70).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 03.07.2025
РФ сегодня делает рывок в сфере беспилотников, отметил Путин
0
47
16:32 03.07.2025
Прекращение США поставок оружия Украине — это сигнал для увеличения поставок ЕС — ЕК
0
120
16:14 03.07.2025
Сбер: Регулирование банковских экосистем должно учитывать достижения цифровой трансформации
0
144
16:12 03.07.2025
ЦБ видит снижение спроса на реструктуризацию кредитов в последние месяцы — Набиуллина
0
145
16:00 03.07.2025
Экс-глава Луганска Пилавов погиб при взрыве в центре города
0
176
15:50 03.07.2025
Искусственный интеллект помогает жителям Подмосковья получать более 70 государственных услуг быстрее и удобнее
0
174
15:32 03.07.2025
Илюмжинов планирует баллотироваться на пост президента FIDE и вернуть России флаг и гимн
0
214
15:12 03.07.2025
Один человек погиб при взрыве в центре Луганска, есть раненые
0
229
15:00 03.07.2025
ВС РФ освободили населенные пункты Меловое и Разино в Харьковской области и ДНР
0
251
14:32 03.07.2025
Чем меньше ракет получит Киев, тем ближе конец СВО — Песков
0
296

Возврат к списку