Охрана Михаила Дегтярева обойдется в 33 млн рублей
09:05 13.11.2020 Источник: Эхо Москвы
Охрана Михаила Дегтярева обойдется хабаровскому краевому бюджету в 33 млн рублей. Это следует из тендера, опубликованного правительством края, которое объявило открытый конкурс на оказание охранных услуг.
Согласно материалам, для охраны ВРИО губернатора Хабаровского края планируется нанять семь человек. Эхо Москвы
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