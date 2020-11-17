На Чукотке затонул вездеход с четырьмя людьми
09:05 17.11.2020 Источник: Газета.Ru
На Чукотке при пересечении реки затонул вездеход, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России. Троим людям удалось выбраться самостоятельно, водитель погиб, сообщили в ведомстве. Инцидент произошел в Анадырском районе при проходе реки Глубокая.
В настоящее время устанавливаются причины трагедии. Газета.Ru
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