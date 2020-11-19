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Утечка воздуха в российском модуле на МКС сохраняется

17:40 19.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трещина в изолированной ранее промежуточной камере (ПрК) российского модуля "Звезда" продолжает давать течь воздуха. Об этом доложил космонавт Сергей Рыжиков Центру управления полетами (ЦУП), которые транслируются на сайте НАСА.

Ранее космонавты закрыли люки в промежуточную камеру. ЦУП поинтересовался, замеряли ли космонавты давление до открытия люка в этот отсек. Экипаж доложил, что давление существенно снизилось в малом объеме отсека, пока он был отделен от остального объема станции герметично закрытым люком.

"Давление упало в ПрК с 723 мм до 685 мм ртутного столба", - сказал Рыжиков. Точное время, за которое произошло падение, Рыжиков назвать не смог, так как настройки отображения времени на камере GoPro, установленой в ПрК сбиты.

Во вторник космонавты установили новую заплатку на место трещины. Как уточнили ТАСС в Роскосмосе, после установки заплатки будут проведены несколько замеров, на основе которых в будущем будет устранена причина утечки.

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