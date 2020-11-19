Глава миссии ЕС в Москве надеется на упрощение визовых режимов между Россией и Евросоюзом
20:50 19.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава представительства ЕС в Москве Маркус Эдерер заявил, что европейцы сталкиваются с трудностями при получении долгосрочных и мультивиз в России, это является следствием несимметричности в отношениях сторон по этому вопросу.
"В целом с нашей стороны есть проблемы в получении виз, потому что визовые процессы обычно основаны на взаимных мерах <…> Мы до сих пор обсуждаем эту симметричность [с Россией]", - сказал дипломат в четверг на онлайн-лекции, посвященной текущему состоянию и перспективам отношений между Евросоюзом и РФ, на площадке Президентского центра Б. Н. Ельцина ("Ельцин центр").
По его словам, ряд государств шенгенской зоны "очень щедро выдает долгосрочные и мультивизы" россиянам: например, более 80% заявителей получают мультивизу. При этом он отметил, что российская сторона одобряет лишь 20% заявок европейцев на этот тип визы.
"Кроме того, с нашей стороны гораздо более лояльные правила в случае нарушения визовых сроков <…> в то время как у России очень строгая политика: в случае просрочки визы у вас будут серьезные проблемы", - добавил дипломат. Так, территорию ЕС можно беспрепятственно покинуть в течение двух недель в случае, если срок выезда был пропущен по уважительной причине. Но, по его словам, при этих обстоятельствах можно застрять в транзитной зоне надолго.
"Из плюсов могу сказать, что переговоры до сих пор продолжаются. Это так называемый трек упрощения визовых правил, которые означают, что действительно процедуры предполагается упрощать постепенно: процедуры получения мультивиз, долгосрочных виз и так далее", - пояснил Эдерер. Он добавил, что надеется упрощение визовых режимов между Россией и Евросоюзом, но для этого требуются усилия с обеих сторон.
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