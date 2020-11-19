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НОВОСТИ

Ситуация с COVID-19 в РФ ухудшается, но взрывного росте нет - Попова

21:45 19.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация с коронавирусом в России продолжает ухудшаться, но взрывного роста заболеваемости нет ни в одном регионе, заявила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Ситуация, безусловно, напряженная, [но] взрывного роста мы не видим ни в одном субъекте Российской Федерации. Но вместе с тем постепенное нарастание и ухудшение ситуации очевидно", - сказала она в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

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