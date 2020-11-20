Музыкант Максим Фадеев попал в украинский список лиц, угрожающих нацбезопасности

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство культуры Украины по представлению Службы безопасности страны внесло российского композитора и продюсера Максима Фадеева в так называемый черный список лиц, угрожающих национальной безопасности. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства.

"11 ноября 2020 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины (СБУ) о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Максима Фадеева. Соответствующим приказом министерства от 19 ноября российский музыкант был включен в этот перечень", - говорится в сообщении.