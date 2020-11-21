В Ереване проходит встреча Премьер-министр Армении с министром обороны России
10:20 21.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян проводит встречу с прибывшим в Ереван министром обороны России Сергеем Шойгу. Об этом в субботу ТАСС сообщили в кабмине Армении.
"В настоящий момент проходит встреча Пашиняна с Шойгу", - сообщили в кабмине.
Шойгу прибыл в Ереван в субботу в составе межведомственной делегации России. Ожидается прибытие министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также вице- премьеров РФ Александра Новака, Алексея Оверчука и других.
9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.
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