0
0
0
НОВОСТИ

В Ереване проходит встреча Премьер-министр Армении с министром обороны России

10:20 21.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян проводит встречу с прибывшим в Ереван министром обороны России Сергеем Шойгу. Об этом в субботу ТАСС сообщили в кабмине Армении.

"В настоящий момент проходит встреча Пашиняна с Шойгу", - сообщили в кабмине.

Шойгу прибыл в Ереван в субботу в составе межведомственной делегации России. Ожидается прибытие министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также вице- премьеров РФ Александра Новака, Алексея Оверчука и других.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:10 21.11.2020
Чаще других виновниками ДТП становятся водители со стажем вождения 5-10 лет - ГИБДД
0
41
09:50 21.11.2020
В Катаре запланирована встреча Помпео с представителями талибов и властей Афганистана - Госдеп
0
75
09:40 21.11.2020
Из-за коронавируса в Пентагоне введут новые ограничения для сотрудников - СМИ
0
97
09:30 21.11.2020
Из- за первого снегопада аэропорт Пекина отменил более 100 рейсов
0
107
22:20 20.11.2020
В условиях пандемии площадкой для прямого общения общества и властей стали СМИ - эксперт
0
639
21:20 20.11.2020
По прогнозу Белого дома американцу уже к концу года получат 40 млн доз вакцины от коронавируса
0
773
20:15 20.11.2020
От Трампа могут потребовать гладкой передачи власти следующему президенту
0
754
19:10 20.11.2020
Музыкант Максим Фадеев попал в украинский список лиц, угрожающих нацбезопасности
0
744
18:40 20.11.2020
5 миллионов детей приняли участие в проектах благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее" за пять лет
0
729
18:30 20.11.2020
В Дубне открыта вторая очередь Центра обработки данных ФНС
0
715

Возврат к списку