В Ереване проходит встреча Премьер-министр Армении с министром обороны России

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян проводит встречу с прибывшим в Ереван министром обороны России Сергеем Шойгу. Об этом в субботу ТАСС сообщили в кабмине Армении.

"В настоящий момент проходит встреча Пашиняна с Шойгу", - сообщили в кабмине.

Шойгу прибыл в Ереван в субботу в составе межведомственной делегации России. Ожидается прибытие министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также вице- премьеров РФ Александра Новака, Алексея Оверчука и других.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.