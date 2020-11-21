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Максимум по заразившимся COVID за сутки в РФ обновился четыре раза за неделю - оперштаб

12:20 21.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 24 822, до 2 064 748. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Это уже четвертое с начала недели обновление максимума по числу заболевших за день: в понедельник штаб сообщил о 22 778 заразившихся, в четверг - о 23 610, в пятницу - о 24 318.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Дагестане, Ханты-Мансийском АО, Калмыкии (по 0,6%), Татарстане и Марий Эл (по 0,7%).

В частности, за сутки выявили 2 476 случаев в Санкт- Петербурге, 916 - в Московской области, 451 - в Нижегородской области, 378 - в Свердловской области, 359 - в Республике Карелия.

В настоящее время в России болеют 451 535 человек.

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