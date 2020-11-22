МВД РФ собирается создать базу биометрических данных граждан и иностранцев
09:00 22.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МВД России в течение трех лет создаст централизованный банк биометрических данных россиян и иностранцев, который позволит идентифицировать людей по изображению лица и отпечаткам пальцев. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД в ответ на соответствующий запрос.
"Планируемые сроки проведения опытно-конструкторской работы "Создание Федеральной информационной системы биометрических учетов" - 2021-2023 годы. В течение указанного времени предполагается разработка программного обеспечения, необходимого для формирования, ведения и использования централизованного банка данных биометрических параметров граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства", - сказал собеседник агентства.
По его словам, такие разработки позволят проводить процедуру идентификации личности и неопознанных тел по дактилоскопической информации, изображению лица, а также геномной информации путем взаимодействия с объединенной поисковой федеральной системой генетической идентификации.
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