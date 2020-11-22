Макрон: Не может быть и речи об отмене режима карантина
10:15 22.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что ситуация с распространением коронавируса не позволяет отменить в ближайшее время режим карантина в стране. Об этом он заявил в интервью еженедельной газете "Журналь дю диманш", выходящей по воскресеньям.
"В настоящее время уровень распространения вируса в стране тот же, что и в момент введения комендантского часа [в октябре]. Не может быть и речи об отмене режима карантина", - заявил французский лидер.
В то же время он пообещал в своем предстоящем во вторник телевыступлении "внести ясность" в систему ограничительных мер. "Не может быть ничего хуже неопределенности, она создает у людей впечатление, что они вынуждены существовать в беспросветной обстановке", - отметил Макрон. "Необходимо внести ясность, четкость, определить цели. Мы должны знать, к каким целям должны продвигаться и каким образом можем это сделать", - подчеркнул он, признав, что "сделать это трудно, поскольку пандемия непредсказуема и носит всемирные масштабы".
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