Европа рассматривает варианты собственных пилотируемых запусков в космос

10:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейское космическое агентство (ESA) прорабатывает варианты осуществления пилотируемых полетов в космос, но если это и произойдет, то нескоро. Об этом сообщила в воскресенье немецкая газета "Вельт ам зонтаг".

"Убежден, что однажды у Европы появятся такие возможности транспортировки", - заявил представитель агентства Даниэль Нойеншвандер. По его словам, ESA в ближайшее время проведет несколько исследований, и одной из тем будут "пилотируемые старты".

Решение по этому вопросу не будет принято в короткие сроки, признал он. Каких либо сроков представитель ESA не назвал, сказав лишь, что "чем раньше [это произойдет], тем лучше".