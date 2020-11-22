Европа рассматривает варианты собственных пилотируемых запусков в космос
10:55 22.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейское космическое агентство (ESA) прорабатывает варианты осуществления пилотируемых полетов в космос, но если это и произойдет, то нескоро. Об этом сообщила в воскресенье немецкая газета "Вельт ам зонтаг".
"Убежден, что однажды у Европы появятся такие возможности транспортировки", - заявил представитель агентства Даниэль Нойеншвандер. По его словам, ESA в ближайшее время проведет несколько исследований, и одной из тем будут "пилотируемые старты".
Решение по этому вопросу не будет принято в короткие сроки, признал он. Каких либо сроков представитель ESA не назвал, сказав лишь, что "чем раньше [это произойдет], тем лучше".
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