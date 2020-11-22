0
0
153
НОВОСТИ

Европа рассматривает варианты собственных пилотируемых запусков в космос

10:55 22.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейское космическое агентство (ESA) прорабатывает варианты осуществления пилотируемых полетов в космос, но если это и произойдет, то нескоро. Об этом сообщила в воскресенье немецкая газета "Вельт ам зонтаг".

"Убежден, что однажды у Европы появятся такие возможности транспортировки", - заявил представитель агентства Даниэль Нойеншвандер. По его словам, ESA в ближайшее время проведет несколько исследований, и одной из тем будут "пилотируемые старты".

Решение по этому вопросу не будет принято в короткие сроки, признал он. Каких либо сроков представитель ESA не назвал, сказав лишь, что "чем раньше [это произойдет], тем лучше".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:00 22.11.2020
Число зараженных COVID-19 в России продолжает расти - Данные оперштаба
0
156
10:40 22.11.2020
Россия открыла въезд в страну членам семей иностранных спортсменов
0
165
10:15 22.11.2020
Макрон: Не может быть и речи об отмене режима карантина
0
208
09:30 22.11.2020
В Пенсильвании суд решил, что пересмотра результатов голосования на выборах не будет
0
244
09:28 22.11.2020
Никаких отказов внеплановой помощи нет. Скорая помощь работает нормально - Собянин
0
224
09:22 22.11.2020
Число зараженных COVID-19 в США превысило 12 млн человек
0
233
09:17 22.11.2020
Порывистый ветер со снегом предсказывают синоптики в Москве в воскресенье
0
246
09:00 22.11.2020
МВД РФ собирается создать базу биометрических данных граждан и иностранцев
0
248
20:20 21.11.2020
Центр Софии заблокирован массовыми акциями протеста
0
1103
20:10 21.11.2020
Бои в Нагорном Карабахе остановлены совместными усилиями России и Турции - Эрдоган
0
945

Возврат к списку