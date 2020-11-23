Киргизию предлагают переименовать

14:00

В Бишкеке проходит очередное конституционное совещание. Председатель общества «Кыргыз жолу» Кадырбек Кошалиев предложил прописать в Конституции название страны как «Кыргызская Народная Республика».

По его словам, так как в проекте нового Основного закона вводится понятие народного курултая, соответственно, и республика должна быть народной.

«Мы впервые официально в Конституцию вносим институт народного курултая. Есть понятие народовластия и государственного управления. На сегодняшний день государственная машина захватила народ. Ни в одной стране нет власти народа, у нас власть олигархов. Необходим рычаг народного влияния. Все высокие должности нужно утверждать на народном курултае. Тогда мы достигнем минимума коррупции, и чиновники будут более ответственными», — сказал Кадырбек Кошалиев. 24.kg