Киргизию предлагают переименовать
14:00 23.11.2020
В Бишкеке проходит очередное конституционное совещание. Председатель общества «Кыргыз жолу» Кадырбек Кошалиев предложил прописать в Конституции название страны как «Кыргызская Народная Республика».
По его словам, так как в проекте нового Основного закона вводится понятие народного курултая, соответственно, и республика должна быть народной.
«Мы впервые официально в Конституцию вносим институт народного курултая. Есть понятие народовластия и государственного управления. На сегодняшний день государственная машина захватила народ. Ни в одной стране нет власти народа, у нас власть олигархов. Необходим рычаг народного влияния. Все высокие должности нужно утверждать на народном курултае. Тогда мы достигнем минимума коррупции, и чиновники будут более ответственными», — сказал Кадырбек Кошалиев. 24.kg
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