0
0
58
НОВОСТИ

Киргизию предлагают переименовать

14:00 23.11.2020

В Бишкеке проходит очередное конституционное совещание. Председатель общества «Кыргыз жолу» Кадырбек Кошалиев предложил прописать в Конституции название страны как «Кыргызская Народная Республика».

По его словам, так как в проекте нового Основного закона вводится понятие народного курултая, соответственно, и республика должна быть народной.

«Мы впервые официально в Конституцию вносим институт народного курултая. Есть понятие народовластия и государственного управления. На сегодняшний день государственная машина захватила народ. Ни в одной стране нет власти народа, у нас власть олигархов. Необходим рычаг народного влияния. Все высокие должности нужно утверждать на народном курултае. Тогда мы достигнем минимума коррупции, и чиновники будут более ответственными», — сказал Кадырбек Кошалиев.  24.kg

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 23.11.2020
Экономист предсказал голод в Европе
0
87
13:20 23.11.2020
Затраты на ликвидацию последствий разгула стихии во Владивостоке составили более 180 млн рублей
0
102
13:05 23.11.2020
Решение о проведении новогодних утренников в школах остается за регионами - Минпросвещения
0
119
13:01 23.11.2020
Мэр Собянин рассказал о планах по развитию наземного метро
0
144
13:00 23.11.2020
Китай создал крупнейшую в мире сеть со стандартом связи 5G - министерство
0
139
12:32 23.11.2020
Отмена ЕГЭ из-за коронавируса сегодня не обсуждается - Кравцов
0
138
12:20 23.11.2020
В РФ предложили ввести понятие "курортных моногородов"
0
200
12:05 23.11.2020
Цена нефти Brent превысила $46 за баррель
0
194
12:00 23.11.2020
Несколько человек ранены в результате нападения с ножом в церкви в Калифорнии
0
251
11:32 23.11.2020
В декабре произойдет историческое сближение Юпитера и Сатурна
0
267

Возврат к списку