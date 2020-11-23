Подлодка "Казань" на госиспытаниях поразила "Калибром" цель на дальности более 1 тыс. км

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Головная атомная подлодка проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" в ходе завершающего этапа госиспытаний поразила ракетой "Калибр" из акватории Белого моря цель на полигоне Чижа в Архангельской области на расстоянии более 1 тыс. км. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Северного флота.

"Сегодня головной корабль проекта "Ясень-М" - атомный подводный ракетный крейсер "Казань" - успешно выполнил стрельбу главным ракетным комплексом по береговой цели. Ракетная стрельба выполнялась в рамках завершающего этапа государственных испытаний и состоялась в первой половине дня из акватории Белого моря. Цель, расположенная на полигоне Чижа в Архангельской области на расстоянии свыше 1 000 километров от точки пуска, была успешно поражена головной частью крылатой ракеты "Калибр", - говорится в сообщении.