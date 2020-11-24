Красный Крест увеличит свое присутствие в Нагорном Карабахе в четыре раза
10:05 24.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер заявил о четырехкратном увеличении контингента МККК в Нагорном Карабахе. Об этом он сообщил в интервью изданию РБК, опубликованном во вторник.
"Мы поняли по мере разгорания конфликта, что нам нужно делать больше. Если до войны бюджет нашей миссии в регионе был ₣10 млн, то на следующий год он составит ₣45 млн. То есть мы в четыре раза увеличим свое присутствие. У нас было довольно мало людей там. Сейчас мы планируем направить дополнительно 400-500 человек в регион. В последние дни мы уже увеличили свое присутствие", - сообщил изданию Маурер.
Президент МККК добавил, что у Красного Креста есть офисы в Ереване, Баку, также представители комитета возвращаются в Степанакерт, в планах открыть еще один-два офиса.
13 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха.
В Степанакерт 20 ноября были направлены первые конвои с гуманитарной помощью, 21 ноября первая колонна прибыла на место. Всего МЧС доставляет в Нагорный Карабах 345 тонн гуманитарной помощи - это строительные материалы для восстановления социальной инфраструктуры и домов пострадавшего населения.
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