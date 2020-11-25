В посольстве Литвы подтвердили, что сотрудник генконсульства сбил пешехода в Санкт-Петербурге

13:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В посольстве Литвы подтвердили, что их сотрудник сбил пешехода в Санкт-Петербурге. Как сообщили радиостанции «Говорит Москва»в дипмиссии, полиция ведёт расследование.

«За рулём автомобиля, сбившего пешехода, находился сотрудник генерального консульства Литовской Республики в Санкт-Петербурге. Скорость движения не превышалось, водитель был трезвым».

Инцидент произошёл на перекрёстке Кронверкского проспекта и Зверинской улицы. Женщину доставили в больницу.