Синод Кипрской церкви поддержал поминовение главы ПЦУ Епифания

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Священный синод Кипрской православной церкви десятью голосами против семи поддержал в среду поминовение архиепископом Кипрским Хризостомом II митрополита Киевского и всея Украины Епифания (Думенко) - главы Православной церкви Украины (ПЦУ), за которой Русская православная церковь не признает канонического статуса. Об этом говорится в заявлении высшего церковного органа.

В нем сказано, что Синод проголосовал в пользу того, "чтобы не выступать против <…> решения Блаженного (архиепископа Кипрского Хризостома II - прим. ТАСС)".