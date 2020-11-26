Парламент Азербайджана предложил отозвать Францию из сопредседателей Минской группы ОБСЕ

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Милли меджлис (парламент) Азербайджана предложил правительству страны обратиться к руководству ОБСЕ для отзыва Франции из числа сопредседателей Минской группы этой организации. Об этом говорится в принятом в четверг заявлении законодательного органа в ответ на резолюцию французского Сената, призывающую правительство признать независимость Нагорного Карабаха.

"Милли меджлис призывает правительство Азербайджана обратиться к руководству ОБСЕ для отзыва Франции, которая своей позицией и заявлениями в последние дни поставила под сомнение собственную нейтральность, из сопредседателей Минской группы", - говорится в документе, за который проголосовало большинство членов парламента.