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Возможность сбора подписей кандидатами для думских выборов через «Госуслуги» будет обсуждаться – Песков

16:32 26.11.2020 Источник: Эхо Москвы

Инициатива сбора подписей кандидатами для думских выборов через «Госуслуги» будет обсуждаться. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Такие инициативы были, естественно, по мере их поступления, формулирования, они будет обсуждаться», — сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что позиция Кремля по этому вопросу еще не сформулирована.

«Я оставлю без ответа, потому что сейчас нет какой-то сформулированной позиции. Перед тем, как она появятся, должно быть как-то экспертное обсуждение этого вопроса», — заключил он.

На данный момент кандидаты или партии могут собирать не более 50 процентов подписей граждан через «Госуслуги» на региональных выборах. Эксперимент провели в трех регионах – Пермском крае, Чувашии и Челябинской области. Глава ЦИК Элла Памфилова ранее говорила, что довольна экспериментом.

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