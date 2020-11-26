Возможность сбора подписей кандидатами для думских выборов через «Госуслуги» будет обсуждаться – Песков
16:32 26.11.2020 Источник: Эхо Москвы
Инициатива сбора подписей кандидатами для думских выборов через «Госуслуги» будет обсуждаться. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».
«Такие инициативы были, естественно, по мере их поступления, формулирования, они будет обсуждаться», — сказал он.
При этом Песков подчеркнул, что позиция Кремля по этому вопросу еще не сформулирована.
«Я оставлю без ответа, потому что сейчас нет какой-то сформулированной позиции. Перед тем, как она появятся, должно быть как-то экспертное обсуждение этого вопроса», — заключил он.
На данный момент кандидаты или партии могут собирать не более 50 процентов подписей граждан через «Госуслуги» на региональных выборах. Эксперимент провели в трех регионах – Пермском крае, Чувашии и Челябинской области. Глава ЦИК Элла Памфилова ранее говорила, что довольна экспериментом.
НОВОСТИ
- 17:00 26.11.2020
- Объем внутренних заимствований РФ с начала года достиг 5,2 трлн руб
- 16:40 26.11.2020
- "Группа ГАЗ" стала лауреатом Всероссийского конкурса "Чемпионы добрых дел"
- 16:12 26.11.2020
- Почти половине российских городов не хватает жилья - исследование
- 16:00 26.11.2020
- В РКК «Энергия» предложили России отказаться от МКС
- 15:32 26.11.2020
- Идея норвежцев повысить возрастной ценз в фигурном катании смехотворна - Тарасова
- 15:12 26.11.2020
- Массовая вакцинация от COVID-19 начнется до Нового года - Кремль
- 15:00 26.11.2020
- Минск подготовил санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины - Макей
- 14:32 26.11.2020
- Меркель заявила о планах добиваться закрытия в ЕС горнолыжных курортов предстоящей зимой
- 14:12 26.11.2020
- Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2021-2023 годы
- 14:00 26.11.2020
- В Кремле не знакомы с исследованием о боязни россиян шутить в интернете - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать