Собянин: У нас достаточно лекарств для ковидных больных

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лекарств для пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве достаточно, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".

"У нас достаточно лекарств для ковидных больных. У нас бесплатная выдача этих лекарств еще практикуется с весеннего периода. Мы весной приняли решение о том, что все больные, которые находятся на амбулаторном лечении, обеспечиваются городом бесплатно. И вся номенклатура лекарств от ковида у нас достаточна, с запасом", - сказал Собянин.