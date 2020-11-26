Собянин: У нас достаточно лекарств для ковидных больных
18:30 26.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лекарств для пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве достаточно, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".
"У нас достаточно лекарств для ковидных больных. У нас бесплатная выдача этих лекарств еще практикуется с весеннего периода. Мы весной приняли решение о том, что все больные, которые находятся на амбулаторном лечении, обеспечиваются городом бесплатно. И вся номенклатура лекарств от ковида у нас достаточна, с запасом", - сказал Собянин.
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