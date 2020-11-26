0
0
16
НОВОСТИ

Собянин: У нас достаточно лекарств для ковидных больных

18:30 26.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лекарств для пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве достаточно, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".

"У нас достаточно лекарств для ковидных больных. У нас бесплатная выдача этих лекарств еще практикуется с весеннего периода. Мы весной приняли решение о том, что все больные, которые находятся на амбулаторном лечении, обеспечиваются городом бесплатно. И вся номенклатура лекарств от ковида у нас достаточна, с запасом", - сказал Собянин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:40 26.11.2020
Уровень репрессий против граждан Белоруссии в ЕК назвали беспрецедентным - СМИ
0
114
17:30 26.11.2020
Роскосмос опроверг новость про отказ от МКС
0
124
17:12 26.11.2020
В РФ сейчас больше миллиона пациентов с коронавирусом или подозрением на него - Мурашко
0
151
17:00 26.11.2020
Объем внутренних заимствований РФ с начала года достиг 5,2 трлн руб
0
180
16:40 26.11.2020
"Группа ГАЗ" стала лауреатом Всероссийского конкурса "Чемпионы добрых дел"
0
186
16:32 26.11.2020
Возможность сбора подписей кандидатами для думских выборов через «Госуслуги» будет обсуждаться – Песков
0
175
16:12 26.11.2020
Почти половине российских городов не хватает жилья - исследование
0
231
16:00 26.11.2020
В РКК «Энергия» предложили России отказаться от МКС
0
255
15:32 26.11.2020
Идея норвежцев повысить возрастной ценз в фигурном катании смехотворна - Тарасова
0
246
15:12 26.11.2020
Массовая вакцинация от COVID-19 начнется до Нового года - Кремль
0
276

Возврат к списку