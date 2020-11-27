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Сенат Мексики одобрил отмену неприкосновенности президента

09:05 27.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сенат Мексики в четверг одобрил конституционную реформу, которая подразумевает возможность судить президента страны. Об этом сообщается в "Твиттере" Сената. "Проект конституционной реформы в области президентской неприкосновенности принят 89 голосами за и 23 голосами против", - отмечается в сообщении.

Поправки к статьям 108 и 111 конституции устанавливают, что для того, чтобы судить президента, он должен сначала предстать перед Сенатом.

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