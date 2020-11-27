Сенат Мексики одобрил отмену неприкосновенности президента
09:05 27.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сенат Мексики в четверг одобрил конституционную реформу, которая подразумевает возможность судить президента страны. Об этом сообщается в "Твиттере" Сената. "Проект конституционной реформы в области президентской неприкосновенности принят 89 голосами за и 23 голосами против", - отмечается в сообщении.
Поправки к статьям 108 и 111 конституции устанавливают, что для того, чтобы судить президента, он должен сначала предстать перед Сенатом.
НОВОСТИ
- 09:32 27.11.2020
- Руководителя АТУ острова Русский отстранят от работы за бездействие
- 09:20 27.11.2020
- Задержан экс-замдиректора ФСИН Валерий Максименко
- 09:00 27.11.2020
- Трамп заявил, что покинет Белый дом, если выборщики проголосуют за Байдена
- 23:20 26.11.2020
- Франция не признает независимость Нагорного Карабаха - МИД
- 20:45 26.11.2020
- Фанаты Марадоны устроили столкновения с полицией в центре Буэнос-Айреса
- 20:35 26.11.2020
- Глава Роскосмоса рассказал о концепции новой орбитальной станции
- 20:21 26.11.2020
- Рогозин: Думаю, списывать МКС еще рано
- 20:00 26.11.2020
- Европарламент призвал страны ЕС ввести жесткие санкции против Турции
- 19:15 26.11.2020
- С начала года розничные цены на топливо увеличились на 2,3% - Росстат
- 18:54 26.11.2020
- Очередь желающих проститься с Марадоной растянулась на два километра
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать