0
0
118
НОВОСТИ

Экс-замглавы ФСИН Максименко арестован по обвинению в злоупотреблении полномочиями

16:00 27.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшего заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов ведомства. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судом в отношении Максименко по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 января 2021 года", - сообщила собеседница агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 27.11.2020
Операторы сделают в декабре и январе бесплатными звонки в больницы, работающие с COVID-19
0
57
17:00 27.11.2020
Хакеры из КНДР провели кибератаку против британско-шведской компании AstraZeneca - Reuters
0
75
16:32 27.11.2020
Срок проведения ЕГЭ-2021 будет определен до нового года
0
111
16:20 27.11.2020
Отшельница Агафья Лыкова попросила у Олега Дерипаски построить ей новую избу
0
153
16:12 27.11.2020
Лукашенко заявил, что он не будет президентом при новой конституции
0
151
15:32 27.11.2020
Лукашенко опасается отдавать власть «незнакомому президенту» при действующей Конституции
0
242
15:12 27.11.2020
Навальный предложил ЕС ввести санкции в отношении российских олигархов
0
259
15:00 27.11.2020
Число сдаваемых предметов на ОГЭ может быть сокращено до трех - Рособрнадзор
0
199
14:32 27.11.2020
В 20% российских компаний зарплата не росла более 2 лет - исследование
0
253
14:15 27.11.2020
Первая СБЕР ЕАПТЕКА открылась в Казани
0
252

Возврат к списку