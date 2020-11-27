Экс-замглавы ФСИН Максименко арестован по обвинению в злоупотреблении полномочиями
16:00 27.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшего заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов ведомства. Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Судом в отношении Максименко по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 января 2021 года", - сообщила собеседница агентства.
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