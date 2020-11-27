16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что он не будет президентом при новой конституции.

"Никакую конституцию я под себя не делаю. С новой конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите", - сказал Лукашенко в пятницу во время встречи с коллективом 6-й городской клинической больницы Минска, сообщает агентство БелТА.