Лукашенко заявил, что он не будет президентом при новой конституции
16:12 27.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что он не будет президентом при новой конституции.
"Никакую конституцию я под себя не делаю. С новой конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите", - сказал Лукашенко в пятницу во время встречи с коллективом 6-й городской клинической больницы Минска, сообщает агентство БелТА.
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