В Туркмении жителям старше 45 лет запретили ездить по стране - СМИ
17:40 27.11.2020 Источник: Эхо Москвы
«Радио Свобода»: Власти Туркмении запретили жителям старше 45 лет ездить по стране. Полиция и другие официальные органы объясняют это тем, что у граждан этой возрастной группы слабый иммунитет и они подвержены инфекционным заболеваниям. Скорее всего, запрет введен из-за пандемии коронавируса, хотя руководство страны утверждает, что в Туркмении нет ни одного инфицированного. Эхо Москвы
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