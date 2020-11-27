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В Туркмении жителям старше 45 лет запретили ездить по стране - СМИ

17:40 27.11.2020 Источник: Эхо Москвы

«Радио Свобода»: Власти Туркмении запретили жителям старше 45 лет ездить по стране. Полиция и другие официальные органы объясняют это тем, что у граждан этой возрастной группы слабый иммунитет и они подвержены инфекционным заболеваниям. Скорее всего, запрет введен из-за пандемии коронавируса, хотя руководство страны утверждает, что в Туркмении нет ни одного инфицированного.  Эхо Москвы

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