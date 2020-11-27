В Подмосковье продлен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

19:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, продлили в Московской области до 13 декабря. Соответствующее постановление губернатора региона опубликовано на сайте правительства Подмосковья в пятницу.

"В Московской области до 13 декабря продлеваются: <...> режим изоляции для граждан в возрасте старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания", - говорится в телеграм-канале губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.