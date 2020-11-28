Тегеран пообещал возмездие убийцам Фахризаде
11:30 28.11.2020 Источник: Газета.Ru
Советник верховного лидера Ирана Хосейн Дехган заявил, что Тегеран ответит на убийство физика-ядерщика, главы организации исследований и инноваций Минобороны страны Мохсена Фахризаде, передает агентство Mehr.
«Мы обрушимся молнией на убийц мученика», — сказал Дехган.
Ранее стало известно, что в результате покушения под Тегераном был убит физик-ядерщик, руководитель организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде, который предположительно был одним из разработчиков военной ядерной программы страны до ее роспуска в 2000-х годах. Газета.Ru
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