0
0
0
НОВОСТИ

Тегеран пообещал возмездие убийцам Фахризаде

11:30 28.11.2020 Источник: Газета.Ru

Советник верховного лидера Ирана Хосейн Дехган заявил, что Тегеран ответит на убийство физика-ядерщика, главы организации исследований и инноваций Минобороны страны Мохсена Фахризаде, передает агентство Mehr.

«Мы обрушимся молнией на убийц мученика», — сказал Дехган.

Ранее стало известно, что в результате покушения под Тегераном был убит физик-ядерщик, руководитель организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде, который предположительно был одним из разработчиков военной ядерной программы страны до ее роспуска в 2000-х годах.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:00 28.11.2020
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 27 100
0
110
10:30 28.11.2020
В Германии озвучили новую версию возникновения пандемии коронавируса
0
198
10:00 28.11.2020
Физлицам-иноагентам может грозить до 5 лет заключения
0
210
09:30 28.11.2020
Помпео объяснил введение новых санкций против компаний РФ
0
246
09:00 28.11.2020
МВФ отказался выделить Украине экстренную финансовую помощь
0
284
08:50 28.11.2020
Турция хочет наладить связи с НАТО за счет сближения с администрацией Байдена - Bloomberg
0
295
08:40 28.11.2020
Более 1,1 млн человек оштрафованы в РФ за нарушения ограничений по коронавирусу - МВД
0
280
08:30 28.11.2020
В Тегеране убит "отец иранской бомбы"
0
286
22:00 27.11.2020
Данные ВОЗ о заражении коронавирусам в мире на 27 ноября
0
727
20:32 27.11.2020
Гендиректор ВОЗ указал, где надо искать источники пандемии COVID-19
0
998

Возврат к списку