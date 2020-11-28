Nord Stream 2 AG планирует возобновить работы по укладке "Северного потока - 2" в декабре
20:30 28.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оператор строительства газопровода "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG планирует возобновить работы по укладке трубопровода в декабре этого года. Об этом сообщили ТАСС в компании.
"Да, мы можем это подтвердить. Мы планируем возобновить работы по трубоукладке с использованием судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне Германии в этом году. Мы назовем конкретное судно, которое будет использовано, позже", - сказали в компании, отвечая на вопрос, подтверждает ли Nord Stream 2 возобновление работ по строительству "Северного потока - 2".
Ранее радиостанция NDR со ссылкой на представителя компании Nord Stream 2 AG сообщила, что строительство трубопровода "Северный поток - 2" будет продолжено в начале декабря после примерно годичной паузы.
Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени проект завершен более чем на 90%. Остановка в строительстве была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas прекратила работы и увела свои суда.
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