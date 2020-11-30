Матвиенко предложила создать на основе Минтруда министерство труда, соцзащиты и семейной политики

17:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Матвиенко предложила преобразовать Минтруд в министерство труда, соцзащиты и семейной политики. Спикер Совфеда заявила, что в стране нужна структура, которая будет комплексно администрировать семейную политику.

Валентина Матвиенко отметила, что Минтруд достойно реализовал задачи по защите семей с детьми в условиях пандемии, и предложила наделить ведомство дополнительными полномочиями. Она намерена выйти с такой инициативой, передаёт РИА Новости. Говорит Москва