Матвиенко предложила создать на основе Минтруда министерство труда, соцзащиты и семейной политики
17:32 30.11.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Матвиенко предложила преобразовать Минтруд в министерство труда, соцзащиты и семейной политики. Спикер Совфеда заявила, что в стране нужна структура, которая будет комплексно администрировать семейную политику.
Валентина Матвиенко отметила, что Минтруд достойно реализовал задачи по защите семей с детьми в условиях пандемии, и предложила наделить ведомство дополнительными полномочиями. Она намерена выйти с такой инициативой, передаёт РИА Новости. Говорит Москва
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