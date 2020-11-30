Армянская оппозиция перекрыла центральный проспект Еревана, полиция начала задержания
19:20 30.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полиция Армении в понедельник вечером начала задержания активистов, которые пытались перекрыть центральный проспект Еревана Маштоца, требуя отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.
"Никол, предатель, Никол, подай в отставку!" - скандируют участники акции протеста.
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