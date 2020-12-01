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НОВОСТИ

В Швеции задержана 70-летняя женщина, которая почти 30 лет держала своего сына взаперти

14:32 01.12.2020 Источник: Эхо Москвы

В Швеции полиция задержала 70-летнюю женщину, которая почти 30 лет держала своего сына взаперти.

Как пишет газета «Экспрессен», это выяснилось благодаря визиту родственницы подозреваемой. Она увидела в доме насмерть перепуганного мужчину с беззубым ртом и ногами, покрытыми язвами и ссадинами, который едва был способен стоять и отвечать на вопросы. По ее словам, внутри была одна большая свалка, никто не убирался десятилетиями.  Эхо Москвы

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