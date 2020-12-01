Двое погибли после въезда автомобиля в пешеходную зону в Трире, водитель задержан

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека погибли, после того как автомобиль въехал в пешеходную зону в германском городе Трир (земля Рейнланд-Пфальц). Как сообщил ТАСС представитель местной полиции во вторник, водитель задержан.

"Один человек задержан, о его мотивах говорить пока рано", - сказал он.

В "Твиттере" полиция сообщила, что погибли двое, "пострадали несколько". СМИ сообщают о 10 пострадавших.