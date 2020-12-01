Двое погибли после въезда автомобиля в пешеходную зону в Трире, водитель задержан
17:40 01.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два человека погибли, после того как автомобиль въехал в пешеходную зону в германском городе Трир (земля Рейнланд-Пфальц). Как сообщил ТАСС представитель местной полиции во вторник, водитель задержан.
"Один человек задержан, о его мотивах говорить пока рано", - сказал он.
В "Твиттере" полиция сообщила, что погибли двое, "пострадали несколько". СМИ сообщают о 10 пострадавших.
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